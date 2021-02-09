"Атлетико" впервые за девять матчей не смог победить в чемпионате Испании

"Атлетико" на своем поле сыграл вничью с "Сельтой" в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев дублем отметился Луис Суарес (45-я и 50-я минуты), у гостей отличились Санти Мина (13) и Факундо Феррейра (89). Для Суареса этот гол стал 16-м в чемпионате, он лидирует в списке бомбардиров, опережая форварда "Барселоны" Лионеля Месси на три мяча.

Из-за заражения коронавирусом игру пропустили пять футболистов хозяев: Мусса Дембеле, Жоау Фелиш, Тома Лемар, Эктор Эррера и Марио Эрмосо.

"Атлетико" прервал серию из восьми побед в чемпионате, мадридский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 51 очко и опережая идущих следом "Барселону" и мадридский "Реал" на восемь очков, сыграв при этом на один матч меньше.