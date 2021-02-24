"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" в гостях одержала крупную победу над римским "Лацио" со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Роберт Левандовский (9-я минута), Джамал Мусиала (24) и Лерой Сане (42), еще один мяч защитник "Лацио" Франческо Ачерби отправил в собственные ворота (47). У проигравших отличился Хоакин Корреа (49).

Левандовский забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя испанца Рауля (71). Всего в текущем сезоне поляк забил 32 гола в 31 матче в составе "Баварии".

Мусиала стал вторым в списке самых молодых игроков, которые забивали гол в плей-офф Лиги чемпионов. Рекорд по этому показателю принадлежит Бояну Кркичу, который в 2008 году отличился за испанскую "Барселону" в возрасте 17 лет и 217 дней в игре против германского "Шальке" (1:0), Мусиале в день матча с "Лацио" исполнилось 17 лет и 363 дня. Также Мусиала является самым молодым англичанином и самым молодым игроком немецкого клуба, забившим гол в матче Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет 17 марта в Мюнхене.