"Арсенал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Английский "Арсенал" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 3:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Из-за ограничений на перемещения между странами в связи с распространением коронавирусной инфекции матч проходил в греческом Пирее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я и 87-я минуты) и Киран Тирни (67). У португальской команды отличились Диогу Гонсалвеш (43-я минута) и Рафа Силва (61).
Номинальным хозяином матча был "Арсенал". Первый матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 1:1.
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