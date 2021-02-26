"Арсенал" обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Английский "Арсенал" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 3:2 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу. Из-за ограничений на перемещения между странами в связи с распространением коронавирусной инфекции матч проходил в греческом Пирее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Пьер-Эмерик Обамеянг (21-я и 87-я минуты) и Киран Тирни (67). У португальской команды отличились Диогу Гонсалвеш (43-я минута) и Рафа Силва (61).

Номинальным хозяином матча был "Арсенал". Первый матч, прошедший в Риме, завершился со счетом 1:1.