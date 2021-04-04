Макгрегор анонсировал бой с Порье на 10 июля
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор объявил дату реванша против американца Дастина Порье, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Третий бой пройдет 10 июля, сообщил Макгрегор на своей странице в инстаграме.
24 января Порье победил Макгрегора в главном бое турнира UFC 257 в Абу-Даби, нокаутировав ирландца во втором раунде.
Перед этим Порье и Макгрегор дрались в 2014 году, и тогда ирландский боец победил нокаутом в первом раунде.
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