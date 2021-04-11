Чемпионата Испании по футболу: "Реал" возглавил таблицу победив "Барселону"
Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Барселону" со счетом 2:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе "Реала" голы забили Карим Бензема (13-я минута) и Тони Кроос (28). У проигравших отличился Оскар Мингеса (60).
"Реал" набрал 66 очков в 30 матчах и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, опередив мадридский "Атлетико" по дополнительным показателям. При этом у "Атлетико" есть игра в запасе. "Барселона" идет третьей, имея в активе 65 очков после 30 встреч.
Лента новостей
Отказ Армении передать карту минных полей является очередным нарушением международного права - посол
Ответственные по медиа представители Тюркского совета посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Азербайджан поддерживает дальнейшую систематизацию сотрудничества в сфере медиа в рамках Тюркского совета – Хикмет Гаджиев
В рамках Тюркского совета должен быть создан Комитет по координации медиа – помощник Президента Азербайджана (ВИДЕО)
Не гони коня среди тумана… Ярослав Трифонов представил проект в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО)
В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа – Фахреттин Алтун
В Баку прошло третье заседание ответственных лиц по информации и медиа Тюркского совета – (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине
Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов
Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог
AZAL объявляет тендер для закупки работ по ежедневной и периодической уборке аэровокзальных комплексов