Чемпионата Испании по футболу: "Реал" возглавил таблицу победив "Барселону"

Спорт 11 апреля 2021 01:04 (UTC+04:00)
Чемпионата Испании по футболу: "Реал" возглавил таблицу победив "Барселону"

Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Барселону" со счетом 2:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Реала" голы забили Карим Бензема (13-я минута) и Тони Кроос (28). У проигравших отличился Оскар Мингеса (60).

"Реал" набрал 66 очков в 30 матчах и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, опередив мадридский "Атлетико" по дополнительным показателям. При этом у "Атлетико" есть игра в запасе. "Барселона" идет третьей, имея в активе 65 очков после 30 встреч.

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