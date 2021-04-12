"Аталанта" победила "Фиорентину" в матче чемпионата Италии
Футболисты "Аталанты" обыграли "Фиорентину" со счетом 3:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей голы забили Дуван Сапата (13-я и 40-я минуты) и Йосип Иличич (70, с пенальти). У проигравших дважды отличился Душан Влахович (57, 66).
"Аталанта" одержала четвертую победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 30 матчах. "Фиорентина" идет 15-й, имея в активе 30 очков после 30 встреч.
Лента новостей
На Западе следует поднять вопрос в связи с отказом Армении предоставить Азербайджану карты минных полей – украинский эксперт
Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана – эксперт
Отдавшие приказ о ракетных ударах по Гяндже несут ответственность за военные преступления – Хикмет Гаджиев
В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» (ФОТО)
Этот визит был организован для того, чтобы делегация Тюркского совета на месте могла ознакомиться с этим изуверством – Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль в Тюркском совете - Багдад Амреев (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО)