"Аталанта" победила "Фиорентину" в матче чемпионата Италии

Футболисты "Аталанты" обыграли "Фиорентину" со счетом 3:2 в гостевом матче 30-го тура чемпионата Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Дуван Сапата (13-я и 40-я минуты) и Йосип Иличич (70, с пенальти). У проигравших дважды отличился Душан Влахович (57, 66).

"Аталанта" одержала четвертую победу подряд в чемпионате Италии и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, набрав 61 очко в 30 матчах. "Фиорентина" идет 15-й, имея в активе 30 очков после 30 встреч.