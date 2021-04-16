В Лиссабоне стартует предолимпийский чемпионат Европы по дзюдо

Сегодня в Лиссабоне стартует Чемпионат Европы по дзюдо с участием спортсменов из 45 стран, передает Trend.

В турнире, который пройдет с 16 по 18 апреля, будут соревноваться 359 дзюдоистов. Накануне после жеребьевки стали известны соперники азербайджанских спортсменов во всех весовых категориях:

Мужчины

60 кг

1/16 финала. Карамат Гусейнов - Николай Фоча (Молдова)

66 кг

1/8 финала. Ният Шихализаде - Матей Поляк (Словакия)

1/8 финала: Орхан Сафаров - Амит Бобович (Израиль)

81 кг

1/8 финала. Мурад Фатиев - Ведат Албайрак (Турция)

1/16 финала. Хидаят Гейдаров - Никлас Блок (Германия)

100 кг

1/16 финала. Зелим Коцоев - Аарон Фара (Австрия)

1/16 финала. Эльмар Гасымов - Тома Никифоров (Бельгия)

+100 кг

1/8 финала. Победитель Ushangi Kokauri - Даниэль Аллерсторфер (Австрия) / Иван Чович (Хорватия)

Женщины

+78 кг

Ирина Киндзерская - Леа Фонтен (Франция)

Турнир, который стартует 16 апреля, продлится три дня.