Неймар продлил контракт с «ПСЖ»
Футболист французского «ПСЖ» Неймар продлил контракт с клубом до 2026 года. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Отмечается, что парижане объявят о продлении соглашения в ближайшее время. Зарплата бразильца составит €30 млн в год.
Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе «гол+пас».
Соглашение форварда с парижанами действует до лета 2022 года.
Лента новостей
Агентство по развитию МСБ Азербайджана поддерживает новые бизнес-инициативы, способствующие официальной занятости
Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на 52-м пленарном заседании МПА СНГ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В Пиршаги всегда был хороший виноград сорта «Шаны» – «Белый шаны», «Черный шаны»
Определилась структура, которая будет готовить проектные поручения по градостроительству на освобожденных сельских территориях Азербайджана
Азербайджан одолел не только оккупационную армию, но и сторонников армян во всем мире – Али Гусейнли (Видеопроект)
В Азербайджане за последние сутки количество выздоровевших от COVID-19 превысило число новых случаев заражения
Делая абсурдные заявления в связи с Карабахом, политические силы в Армении хотят набрать очки - азербайджанский политолог
В азербайджанской армии прошли сборы с заместителями командиров подразделений по идеологической работе (ФОТО)
Встреча спецпредставителя ЕС с Давидом Бабаяном способствует стимулированию сепаратизма - азербайджанский политический обозреватель
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Эльдара Кулиева
Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулирует искусственный интеллект
Как самая известная азербайджанская песня звучит в странах мира, или Послание от Чарли Чаплина: "Передайте мой привет ее автору" (ВИДЕО)
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу не учится на ошибках своего предшественника - в регионе разжигаются сепаратизм и терроризм
Международный Банк Азербайджана окажет поддержку в проведении международной конференции по искусственному интеллекту
Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОИС в области статистики