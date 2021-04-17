Неймар продлил контракт с «ПСЖ»

Футболист французского «ПСЖ» Неймар продлил контракт с клубом до 2026 года. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Отмечается, что парижане объявят о продлении соглашения в ближайшее время. Зарплата бразильца составит €30 млн в год.

Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Франции, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в семи матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе «гол+пас».

Соглашение форварда с парижанами действует до лета 2022 года.