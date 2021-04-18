Азербайджанские дзюдоисты завершили чемпионат Европы с двумя бронзовыми медалями

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист занял третье место на чемпионате Европы в столице Португалии Лиссабоне.

Как сообщает Trend, бронзовую медаль завоевал Зелим Коцоев (100 кг), победивший в схватке за третье место россиянина Нияза Ильясова.

Отметим, что чуть ранее, выступающий в весовой категории 60 кг Керамет Гусейнов также принес нашей команде бронзовую медаль. Таким образом, наши дзюдоисты завершили первенство с двумя бронзовыми наградами.

На чемпионате Европы соревновались более 300 дзюдоистов из 45 стран. Наша страна была представлена 9 спортсменами.