Азербайджанские дзюдоисты завершили чемпионат Европы с двумя бронзовыми медалями
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский дзюдоист занял третье место на чемпионате Европы в столице Португалии Лиссабоне.
Как сообщает Trend, бронзовую медаль завоевал Зелим Коцоев (100 кг), победивший в схватке за третье место россиянина Нияза Ильясова.
Отметим, что чуть ранее, выступающий в весовой категории 60 кг Керамет Гусейнов также принес нашей команде бронзовую медаль. Таким образом, наши дзюдоисты завершили первенство с двумя бронзовыми наградами.
На чемпионате Европы соревновались более 300 дзюдоистов из 45 стран. Наша страна была представлена 9 спортсменами.
Лента новостей
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест
В США седьмую ночь подряд прошли протесты из-за убийства афроамериканца, задержаны более 100 человек