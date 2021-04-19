ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги
Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги. Об этом говорится в заявлении организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее о создании нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов.
"ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур", - говорится в сообщении.
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