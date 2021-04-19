ФИФА не одобряет планы по созданию европейской Суперлиги

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания европейской Суперлиги. Об этом говорится в заявлении организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее о создании нового турнира объявили 12 европейских топ-клубов.

"ФИФА не одобряет планы по созданию Суперлиги, поскольку соревнование выходит за рамки международных футбольных структур", - говорится в сообщении.