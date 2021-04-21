Президент МОК Бах заявил, что олимпийский девиз может быть изменен
Олимпийских девиз "Быстрее, выше сильнее" может быть изменен через три месяца. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.
"Я предлагал добавить к "Быстрее, выше, сильнее" еще и слово "вместе". Теперь это обсудят члены МОК, и через три месяца девиз может быть немного изменен", - сказал Бах.
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