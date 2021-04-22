«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги

Мадридский «Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в Лиге чемпионов (ЛЧ) из-за участия в проекте Суперлиги. Об этом сообщает AS, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Несмотря на неудачу проекта по созданию Суперлиги, мадридский «Реал» может понести наказание за роль клуба-инициатора. В Союзе футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) обсуждаются санкции в отношении сливочных. Клуб может пропустить розыгрыш Лиги чемпионов в качестве наказания. Санкция может коснуться и туринский «Ювентус».

В руководстве УЕФА ведется дискуссия относительно возможного наказания. О решении организации может быть объявлено уже в пятницу, 23 апреля.