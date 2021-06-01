Карло Анчелотти назначен главным тренером мадридского "Реала"
Итальянец Карло Анчелотти стал новым главным тренером испанского футбольного клуба "Реал". Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Соглашение рассчитано на три года. 61-летний Анчелотти сменил на посту главного тренера Зинедина Зидана, который покинул должность 27 мая. В сезоне-2020/21 "Реал" занял второе место в чемпионате Испании, в кубке страны команда вылетела на стадии 1/32 финала, в Лиге чемпионов в полуфинале по сумме двух матчей уступила английскому "Челси".
Анчелотти работал в "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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