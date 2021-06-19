Олимпийский чемпион Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра

Американский легкоатлет Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Результат спортсмена составил 23,37 метра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Рэнди Барнсу (23,12 метра) и был установлен в мае 1990 года.

Краузеру 28 лет, он является победителем Олимпийских игр 2016 года, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира - 2019. В январе он побил мировой рекорд Барнса в толкании ядра в помещении, метнув снаряд на 22,82 метра.