ЕВРО-2020: Сборная Бельгии обыграла команду Финляндии, Сборная России проиграла команде Дании

Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 74-й минуте мяч в свои ворота забил голкипер финнов Лукаш Градецки, на 81-й отличился бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

Бельгийские футболисты с девятью очками заняли первое место в группе B. В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой, занявшей третье место в группе A, D, E или F. Матч пройдет 27 июня в Севилье.

Сборная России со счетом 1:4 проиграла команде Дании в матче того же тура группового этапа чемпионата мира и не смогла выйти в плей-офф турнира. Встреча прошла в Копенгагене.

У россиян с пенальти забил Артем Дзюба (70-я минута). В составе победителей отличились Миккель Дамсгор (38), Юссуф Поульсен (59), Андреас Кристенсен (79) и Йоаким Мехле (82).

Сборная России набрала три очка и заняла последнее место в группе В. Сборная Дании в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет с командой Уэльса. Встреча пройдет 26 июня в Амстердаме.