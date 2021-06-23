«Барселона» может обменять в «Ювентус» двух футболистов за Роналду
«Барселона» может предложить туринскому «Ювентусу» двух футболистов ради приобретения нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, каталонский клуб может предложить итальянцам кого-то из этих футболистов - Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.
Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.
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