Сборная Колумбии вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу

Сборная Колумбии по футболу в серии пенальти обыграла команду Уругвая в четвертьфинальном матче Кубка Америки. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Согласно регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры назначается серия 11-метровых ударов. По пенальти победу одержали колумбийцы со счетом 4:2.

Сборная Уругвая по итогам предварительного этапа заняла второе место в группе А. Уругвайцы проиграли аргентинцам (0:1), сыграли вничью с чилийцами (1:1), обыграли боливийцев (2:0) и парагвайцев (1:0). Команда Колумбии стала третьей в группе В. Колумбийские футболисты обыграли сборную Эквадора (1:0), сыграли вничью с командой Венесуэлы (0:0), а также проиграли перуанцам (1:2) и бразильцам (1:2).

В полуфинале сборная Колумбии 7 июля сыграет с победителем встречи между командами Аргентины и Эквадора, которая начнется в 05:00 (GMT+4). В другом полуфинальном матче 6 июля бразильцы сыграют с перуанцами. Матч за третье место будет сыгран 10 июля, а финал - 11 июля.

Сборная Уругвая является самой титулованной командой турнира, она выигрывала трофей 15 раз. Последний раз уругвайцы занимали первое место в 2011 году. Сборная Колумбии выигрывала Кубок Америки однажды, завоевав трофей на домашнем турнире 2001 года. Действующим обладателем титула является сборная Бразилии, которая в финале турнира 2019 года обыграла перуанцев со счетом 3:1.

Изначально Кубок Америки, который перенесли с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.