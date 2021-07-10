Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки по футболу

Нападающий сборной аргентины Лионель Месси и форвард команды Бразилии Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неймар забил на турнире два гола и сделал три результативные передачи. На счету Месси четыре забитых мяча и пять голевых передач.

"Невозможно выбрать только одного игрока, потому что в этом соревновании два лучших игрока. Оба являются финалистами, они показали высокий уровень, будучи главными действующими лицами турнира", - говорится в заявлении группы технических исследований КОНМЕБОЛ.

Сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале Кубка Америки. Встреча пройдет в ночь на воскресенье и начнется в 04:00 (GMT+4). В матче за третье место сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу.