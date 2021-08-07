Вошедшая в историю Олимпийских игр Мария Стадник: Очень много спортсменов хотело быть на моем месте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский борец вольного стиля Мария Стадник (весовая категория 50 кг) прокомментировала завоевание бронзовой медали на Летних Олимпийских играх в Токио. В поединке она обыграла соперницу из Монголии с разгромным счетом 10:0, сообщает Trend Life.

"Я очень счастлива, хотя вчера была очень расстроена, так как не смогла выйти в финал и побороться за "золото". Сегодня понимаю, что такое олимпийская награда. Очень много спортсменов хотело быть на моем месте. Я благодарна Богу за эту медаль и за свой спортивный путь. У меня столько эмоций, как будто я выиграла Олимпиаду", - сказала спортсменка.

Отметим, что для Марии Стадник это четвертая олимпийская медаль. Она - бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Таким образом, Мария Стадник вошла в историю азербайджанского олимпийского спорта. Ранее три медали (одна серебряная, две бронзовые) на Олимпиадах для Азербайджана завоевал борец вольного стиля Хетаг Газюмов.

Мария Стадник также двукратная чемпионка мира 2009 и 2019 годов (чемпионаты в Дании и Казахстане), восьмикратная чемпионка Европы, двукратная победительница Европейских игр в Баку и Минске, победительница IV Исламских игр солидарности 2017 года в Баку.

Родилась 3 декабря 1988 года во Львове (Украина). Замужем за борцом из Украины, чемпионом Европы и серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине Андреем Стадником. С 2007 года выступает за Азербайджан. Кавалер государственного ордена "Шохрат".

Фото – НОК Азербайджана

(Автор: Вугар Иманов)