Битва львов Азербайджана и Дагестана: Это победа всего азербайджанского народа (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Главной встречей турнира AMC FIGHT NIGHTS и Eagles FC имени Абдулманапа Нурмагомедова в Москве стал поединок в легком весе (70 кг) между азербайджанским бойцом Нариманом Аббасовым и ветераном российских смешанных единоборств, президентом лиги EFC Шамилем Завуровым, сообщает Trend Life.

27-летний представитель Азербайджана уже в первом раунде решил исход боя, выиграв техническим нокаутом. Таким образом, Нариман Аббасов сумел защитить титул чемпиона AMC Fight Nights.

"Слава Всевышнему! Благодарю всех за поддержку. Это не только моя победа, но и всего азербайджанского народа", – поделился впечатлениями на своей странице в İnstagram Нариман Аббасов.

Для троюродного брата известного бойца Хабиба Нурмагомедова, 37-летнего Шамиля Завурова бой стал прощальным.

"Конечно, жаль, что так завершаю карьеру. У меня были большие победы. Но сегодня Нариман оказался сильнее. Он – настоящий чемпион и заслуженно носит этот титул", - сказал Завуров, в карьере которого 40 побед при семи поражениях. Для Наримана Аббасова это 27-я победа при трех поражениях.

"Наверное, это естественная смена поколений. Один лев уходит - другой возглавляет прайд. Нариман в этом бою решил доминировать. Думаю, Шамиль не нашел контраргументов, так как его соперник оказался физически сильнее, чем он думал. Я вообще ожидал, что бой продлится все пять раундов. Но Нариман был в своей идеальной форме", - сказал глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев

После победы Нариман Аббасов почтил память Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера завершившего карьеру непобежденным Хабиба Нурмагомедова.

"Я в любом случае уважаю Шамиля Завурова. Рад, что его последний бой в карьере был против меня. Желаю ему удачи в дальнейшей жизни", - сказал азербайджанский боец.

Он также с улыбкой обратился к Хабибу Нурмагомедову.

"Хабиб, чемодан у меня готов. Жду тебя!", - сказал Нариман Аббасов, намеренный, видимо, в дальнейшем драться на более высоком уровне.

(Автор: Вугар Иманов)