«Карабах» и «Кешля» сыграли вничью, "Сабаил" проиграл "Зиря"
БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовал 5-й тур Премьер-лиги Азербайджана, передает Trend
В первый день состоялись два матча. В стартовом матче тура лидер «Карабах» на выезде встретился с «Кешлой». Игра завершилась ничьей 1:1. Голы забили Зубир (20-я минута), Нето (71)
Другой матч дня состоялся между "Сабаилом" и "Зирой", где первые победили со счетом 2:1. Голы забили Давит Волков (16, 40-е минуты), Юрген Гоха (45).
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