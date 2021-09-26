Украинский боксер Усик стал чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO
Украинский боксер-профессионал Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Поединок прошел в Лондоне на домашнем стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Победа украинцу присуждена единогласным решением судей по итогам 12 раундов.
Таким образом, Усик стал новым обладателем титулов, лишив их Джошуа.
На счету 34-летнего Усика теперь 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Что касается 31-летнего Джошуа, он потерпел второе поражение при 24 победах (22 из них – нокаутом).
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