Мбаппе назвал клуб, в который он хотел перейти летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, что мог перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Слова французского форварда передает L'Equipe, сообщает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я привязан к «ПСЖ». Если бы я уехал этим летом, это был бы только «Реал». Этим летом мои амбиции были ясны», — сказал Мбаппе.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.