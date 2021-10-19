"Манчестер Сити" разгромил "Брюгге" в матче футбольной Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 5:1 обыграл бельгийский "Брюгге" в гостях в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Ян Брейдел" в Брюгге.

Забитыми мячами в составе английского клуба отметились Жуан Канселу (30-я минута), Рияд Марез (43, 84), Кайл Уокер (53) и Коул Палмер (67). У бельгийского клуба отличился Ханс Ванакен (81). Для 19-летнего Палмера прошедший матч стал дебютным в Лиге чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали вторую победу в турнире при одном поражение. Бельгийский клуб потерпел первое поражение при одной победе и ничьей.

В группе А первую строчку занимает "Манчестер Сити" (6 очков, 3 матча), вторую - французский ПСЖ (4, 2), третью - "Брюгге" (4, 3), четвертую - германский "Лейпциг" (0; 2). В следующем туре английский и бельгийский клубы встретятся вновь, но уже в Манчестере 3 ноября.

В другом матче в группе С турецкий "Бешикташ" дома проиграл португальскому "Спортингу" со счетом 1:4.