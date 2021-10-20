Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения "Атлетико" от "Ливерпуля"

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на пожал руку наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча завершилась поражением мадридской команды, и аргентинский тренер отправился в подтрибунное помещение до того, как пересекся с немецким тренером. При этом Клопп на поле пожал руку нескольким игрокам из состава соперника.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в потрясающем матче одолел в гостях «Атлетико».

Счет в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Наби Кейта удвоил преимущество красных. Затем нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сократил отставание своей команды, а чуть позже французский игрок оформил дубль и сравнял счет в матче. Все эти события случились в первом тайме игры.

На 52-й минуте встречи Гризманн был удален с поля за грубых фол против полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино. На 77-й минуте встречи судья поставил пенальти в ворота «Атлетико», который реализовал Мохамед Салах, установив окончательный счет матча.

У «Ливерпуля» стопроцентный результат в трех турах группового этапа, «Атлетико» и «Порту», который обыграл «Милан» со счетом 1:0, набрали по четыре очка. В активе «Милана» набранных очков нет.