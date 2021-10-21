Роналду установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (3:2) и установил новый рекорд турнира. Об этом сообщает Squawka, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Португальский форвард поразил ворота 38 клубов, поставив рекорд Лиги чемпионов. До этого никому не удавалось забить такому количеству команд.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Аталантой».