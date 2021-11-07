Представительница AGF избрана членом Технического комитета FIG

БАКУ /Trend/ - Технический директор Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Наталья Буланова избрана членом Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

Как сообщает Trend со ссылкой на AGF, впервые в истории гимнастики Азербайджана, наша представительница избрана членом комитета FIG.

Выборы в Технический комитет прошли в рамках 83-го Конгресса FIG (5-7 ноября) в Анталии, Турция.

Следует отметить, что Н. Буланова занималась художественной гимнастикой в ​​1980–1998 гг., а затем начала тренерскую карьеру. C 2002 г., она является судьей национального уровня, а с 2003 г. судьей международной категории.

Н. Буланова является Директором соревнований в составе Местного организационного комитета крупномасштабных соревнований по видам гимнастики, проводимых в Баку с 2014 г.