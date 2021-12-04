Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии. Соревнования проходят на городской трассе в Джидде при искусственном освещении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Второе место занял партнер британца по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Ферстаппен опережал Хэмилтона в решающем сегменте, но позже ошибся на последнем повороте и попал в аварию, сломав заднюю подвеску болида.
Саудовская Аравия впервые принимает этап "королевских гонок". Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 21:30.
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