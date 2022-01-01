Главный тренер "Ливерпуля" Клопп заразился коронавирусом

Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юргена Клоппа дал положительный результат. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба команды.

Специалист пропустит матч чемпионата Англии против "Челси", который пройдет в воскресенье. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. Командой будет руководить ассистент Клоппа Пепейн Лейндерс.

Сообщается, что тесты на коронавирус игроков "Ливерпуля" не дали положительный результат.

После 19 туров "Ливерпуль" занимает третье место, подопечные Клоппа набрали 41 очко.