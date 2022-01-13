"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретились «Барселона» и «Реал», передает Trend со ссылкой на Матч.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. В составе каталонского клуба отличились Люк де Йонг и Ансу Фати. У мадридцев забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Победный гол состоялся на 98-й минуте после точного удара Федерико Вальверде.

«Реал» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Атлетик».