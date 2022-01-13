"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании

Спорт 13 января 2022 01:44 (UTC+04:00)
"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошел матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретились «Барселона» и «Реал», передает Trend со ссылкой на Матч.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 2:2. В составе каталонского клуба отличились Люк де Йонг и Ансу Фати. У мадридцев забили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Победный гол состоялся на 98-й минуте после точного удара Федерико Вальверде.

«Реал» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «Атлетико» — «Атлетик».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия
Постоянный секретариат TRACECA утвердил план действий на 2022-2026 гг.
Постоянный секретариат TRACECA утвердил план действий на 2022-2026 гг.
Грузооборот стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен в 2021 г. вырос на треть
Грузооборот стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен в 2021 г. вырос на треть
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"Интер" победил "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии Спорт 02:45
Ученые рассказали о факторах риска развития диабета В мире 02:29
ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире В мире 02:14
"Челси" одолел "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги Англии Спорт 01:55
"Реал" обыграл "Барселону" и вышел в финал Суперкубка Испании Спорт 01:44
Токаев дал восемь месяцев на восстановление зданий в Алматы Казахстан 01:40
Чавушоглу провел переговоры с китайским коллегой Турция 01:17
Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул Армения 01:08
Сербия не намерена вступать в НАТО - Вучич Европа 00:59
Госдепартамент США обеспокоен инцидентом на азербайджано-армянской границе Политика 00:25
Как достичь успеха? Самая Мамедова презентовала книгу "Картина профессионализма" (ФОТО) Социум 00:02
Хакеры научились обесточивать целый город В мире 12 января 23:59
Министры стран ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана Казахстан 12 января 23:46
В Турции начнут серийное производство самолета HÜRJET Турция 12 января 23:21
В Турции заявили, что TURKOVAC на 50% эффективнее китайской CoronaVac Турция 12 января 23:10
Ситуация на Корейском полуострове может ухудшиться - ООН Другие страны 12 января 22:46
Парламент Турции осудил насилие в Казахстане Турция 12 января 22:39
За прошлую неделю в мире выявили рекордный COVID-прирост В мире 12 января 22:33
Президент Ильхам Алиев: В следующем месяце в Баку пройдёт очередная встреча Консультативного совета Южного газового коридора Политика 12 января 22:18
Президент Ильхам Алиев: Независимо от того, будет подписано мирное соглашение или нет, мы продолжим наращивать нашу военную мощь Политика 12 января 22:17
Президент Ильхам Алиев: Мы должны знать, что для Армении любое мирное соглашение может быть просто бумажкой Политика 12 января 22:10
Президент Ильхам Алиев: Создание новых сил специального назначения – необходимость, продиктованная ситуацией Политика 12 января 22:09
Президент Ильхам Алиев: Не надо утруждать себя ради двухминутного выступления на "саммите" за демократию Политика 12 января 22:08
Президент Ильхам Алиев о работах на освобожденных территориях: Все строительные работы должны осуществляться прозрачно, на основе тендеров Политика 12 января 22:06
Масштабы давления на Турцию расширились - Эрдоган Турция 12 января 22:03
В Азербайджане началось льготное страхование фруктовых садов Экономика 12 января 21:56
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион Политика 12 января 21:43
Президент Ильхам Алиев: Мы должны использовать современные технологии, современные системы орошения и создавать крупные фермерские хозяйства Политика 12 января 21:40
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы уже официально обратились к нам в связи со строительством новой солнечной электростанции в Джебраиле Политика 12 января 21:36
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $85 впервые с 10 ноября Энергетика 12 января 21:34
Президент Ильхам Алиев: Армянская сторона очень ревниво относится к выражению Зангезурский коридор Политика 12 января 21:34
Президент Ильхам Алиев: Сегодня на территории, контролируемой российскими миротворцами, проживает 27 тысяч человек Политика 12 января 21:28
Президент Ильхам Алиев: Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке Политика 12 января 21:24
Президент Ильхам Алиев: Если урожайность повысится, Азербайджан сможет максимально обеспечить себя продовольственной пшеницей Политика 12 января 21:21
Президент Ильхам Алиев: Если бы мы знали о последнем незаконном визите Валери Пекресс, мы бы не выпустили их обратно Политика 12 января 21:18
Годовая инфляция в США в декабре достигла максимума с 1982 года США 12 января 21:14
Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор находится под нашим контролем, мы можем остановить там любую машину Политика 12 января 21:13
Президент Ильхам Алиев: В деятельности миротворцев немало раздражающих моментов Политика 12 января 21:08
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан предпринял практические шаги, чтобы обеспечить себя основными продуктами питания Политика 12 января 21:06
Президент Ильхам Алиев: В Гадруте не разбито ни одно надгробие, не разрушена ни одна церковь Политика 12 января 21:01
Президент Ильхам Алиев: Теперь мы получаем все больше и больше поддержки со стороны международного сообщества Политика 12 января 20:55
Президент Ильхам Алиев: Минская группа ОБСЕ не должна заниматься нагорно-карабахским конфликтом, потому что этот конфликт решен Политика 12 января 20:51
Президент Ильхам Алиев: Я получил третью дозу вакцины и всем рекомендую Политика 12 января 20:48
Президент Ильхам Алиев: Мы не должны допустить сокращения валютных резервов Политика 12 января 20:37
Президент Ильхам Алиев: В нынешнем году на освобожденных землях будут реализованы уже и градостроительные проекты Политика 12 января 20:28
Президент Ильхам Алиев: Внимание, проявляемое в Азербайджане к семьям шехидов, гази и людям, пострадавшим от войны, действительно может считаться образцовым Политика 12 января 20:24
Президент Ильхам Алиев: От 6 до 8 военнослужащих вражеской стороны были уничтожены и многие ранены Политика 12 января 20:19
Президент Ильхам Алиев: Глядя на армянские посты, видим, в каком плачевном состоянии они находятся Политика 12 января 20:16
Президент Ильхам Алиев: Никто не стоит выше закона, ничьи прежние заслуги учитываться не будут Политика 12 января 20:13
Президент Ильхам Алиев: У нас по итогам года экспорт значительно превысил импорт, а положительное сальдо составляет более 10 миллиардов долларов Политика 12 января 20:09
Президент Ильхам Алиев: Завтра в Азербайджане будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции Политика 12 января 19:40
Президент Ильхам Алиев: Ненефтяная экономика Азербайджана увеличилась на 7,2% Политика 12 января 19:33
Президент Ильхам Алиев: Наши валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов Политика 12 января 19:25
Президент Ильхам Алиев: Экономический рост Азербайджана превышает 5% Политика 12 января 19:18
Очередные провокации Армении потерпели фиаско - Анализ Политика 12 января 19:08
Туркменский банк объявил тендер на проведение аудита Тендеры 12 января 18:21
Репортаж из резиденции Президента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 12 января 18:10
В 2021 г. Азербайджан был в числе крупнейших экспортеров дизельного топлива в Грузию Грузия 12 января 18:10
Омбудсмен Азербайджана выступила с заявлением в связи с провокацией армян в Лос-Анджелесе Политика 12 января 18:03
В 2022 г. планируется запуск нового пилотного проекта в рамках коридора Европа-Кавказ-Азия Транспорт 12 января 17:55
Грузинский импорт бензина и дизтоплива превысил 1 млн тонн Грузия 12 января 17:42
Центр развития электронного правительства Азербайджана обнародовал экономию средств в 2021 г. ИКТ 12 января 17:38
Грузия увеличила импорт бензина и дизельного топлива Грузия 12 января 17:36
Парламент Ирана одобрил переброску воды из Оманского залива в глубь территории Политика 12 января 17:34
Владимир Путин принял Генерального прокурора Азербайджана Политика 12 января 17:27
В Азербайджане в ближайшее время будет сформирована резидентура семейного врача - госагентство Общество 12 января 17:25
Постоянный секретариат TRACECA утвердил план действий на 2022-2026 гг. Транспорт 12 января 17:18
В Азербайджане ожидается повышение пенсий по инвалидности Общество 12 января 17:09
Национальная атомная компания Казахстана запретила перевозки химреагентов в темное время суток Казахстан 12 января 17:07
Грузооборот стамбульского аэропорта Сабихи Гекчен в 2021 г. вырос на треть Турция 12 января 16:56
Глава МИД Азербайджана встретился с послом Саудовской Аравии (ФОТО) Политика 12 января 16:53
ОЧЭС и TRACECA прорабатывают единые подходы в сфере гармонизации транспортных процедур Транспорт 12 января 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 12 января 16:33
В Азербайджане выявлено еще 645 случаев заражения коронавирусом, вылечились 577 человек Общество 12 января 16:31
В Австрии выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки Европа 12 января 16:28
Патентный рынок США пережил крупнейшее за 10 лет падение США 12 января 16:26
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 223 тысяч зараженных, почти 800 из них госпитализированы Израиль 12 января 16:22
Показания Тофига Ягублу не нашли своего подтверждения - Генпрокуратура Азербайджана Общество 12 января 16:15
Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана Политика 12 января 16:08
Посол Казахстана поблагодарил Азербайджан за поддержку Политика 12 января 16:07
Награждена группа учителей средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Украине - Распоряжение Политика 12 января 16:02
В министерстве образования Азербайджана произведен ряд кадровых назначений Общество 12 января 15:52
Голландский банк раскрыл детали инвестирования в экономику Узбекистана Узбекистан 12 января 15:51
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 12 января 15:39
Жилье на вторичном рынке Баку подешевело Экономика 12 января 15:34
В Баку торжественно отметили юбилей Пярвиза Гулиева – легенды азербайджанского кинематографа (ВИДЕО,ФОТО) Культура 12 января 15:32
Газоперерабатывающий завод в Казахстане закупит насосы Тендеры 12 января 15:24
"Туркменгаз" закупит оборудование Тендеры 12 января 15:22
В Казахстане примут меры по сокращению госдоли в экономике Бизнес 12 января 15:19
Азербайджанский экспорт фундука сократился Экономика 12 января 15:12
Иран намерен осуществлять обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан - советник министра Энергетика 12 января 15:09
Кремль о сроках вывода сил ОДКБ из Казахстана Казахстан 12 января 15:03
Цены на аренду жилья в Баку снизились Экономика 12 января 15:03
Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ - Токаев Казахстан 12 января 14:56
Обострение ситуации на азербайджано-армянской границе свидетельствует о необходимости укрепления доверия между сторонами - представитель ЕС Политика 12 января 14:49
В Азербайджане может быть узаконена дистанционная работа - изменения в Трудовой кодекс (ФОТО) Экономика 12 января 14:45
В Казахстане разрабатываются новые меры для ужесточения закупочных процедур Казахстан 12 января 14:24
Из-за болезни азербайджанской актрисы приостановлены съемки популярного турецкого сериала (ФОТО) Звёздный мир 12 января 14:21
«Лаборатория Касперского»: почти половина компаний, у которых происходила утечка личных данных сотрудников, делали публичное заявление ИКТ 12 января 14:20
На рынке нефтепродуктов Казахстана создадут новые условия реализации ресурсов Энергетика 12 января 14:18
Все новости