Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Trend со ссылкой на Матч.

Церемония The Best FIFA Football Awards™ 2021 проходит 17 января.

Под руководством немецкого специалиста лондонцы в 2021 году выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

На награду также претендовали главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Вратарь «Челси» Эдуард Менди ранее был признан лучшим вратарем 2021 года.