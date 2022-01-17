Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии ФИФА
Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), передает Trend со ссылкой на Матч.
Церемония The Best FIFA Football Awards™ 2021 проходит 17 января.
Под руководством немецкого специалиста лондонцы в 2021 году выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
На награду также претендовали главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Вратарь «Челси» Эдуард Менди ранее был признан лучшим вратарем 2021 года.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Обсуждены возможности сотрудничества с Ассоциацией инженеров и архитекторов тюркского мира в проектах по восстановлению в Карабахе
В газете The Washington Post опубликован материал португальского путешественника о селе Хыналыг (ФОТО)
У России и Азербайджана колоссальный потенциал для дальнейшего укрепления двусторонних связей - министерство
Азербайджан присоединился к логистическому проекту с РФ и Узбекистаном по ускоренным поставкам продовольствия
Состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и председателем парламента Монтенегро в видеоформате (ФОТО/ВИДЕО)
Инженерные части ВС Азербайджана в зимний период поддерживают в рабочем состоянии дороги на освобожденных территориях – минобороны (ВИДЕО)
В случае задержки строительства IGB понадобятся новые срочные переговоры с Азербайджаном – "Булгаргаз"