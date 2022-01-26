Стало известно о встрече Месси с тренером «Барселоны» Хави

Спорт 26 января 2022 01:11 (UTC+04:00)
Стало известно о встрече Месси с тренером «Барселоны» Хави

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси провел встречу с представителями испанской «Барселоны». Об этом сообщается в Twitter OnzeTv3, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации источника, футболист поужинал в ресторане Барселоны с представителями команды. Отмечается, что компанию Месси составили главный тренер каталонского клуба Хави и полузащитник Серхио Бускетс.

24 января Месси установил антирекорд по количеству забитых мячей в стартовых 12 матчах национальных чемпионатов. Он отличился лишь одним голом на данном отрезке Лиги 1.

В ноябре прошлого года Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону». Он напомнил, что всегда говорил о стремлении помочь команде, если у него будут необходимые возможности.

Месси перешел в ПСЖ из «Барселоны» в этом сезоне. В составе сине-гранатовых он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и десять раз становился чемпионом Испании. Аргентинец — семикратный обладатель «Золотого мяча», присуждаемого лучшему футболисту года.

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