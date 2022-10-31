Села и поселки Баку – кто лучше всех играет в футбол (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства молодежи и спорта Азербайджана и Bakı Abadlıq Xidməti (Бакинская служба благоустройства) при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана проходит турнир по мини-футболу среди сел и поселков города Баку, сообщили Trend Life организаторы.

Из 32-х детских команд в 1\4 финала вышли коллективы - "Рамана", "Сабунчу", "Мехтиабад", "Мамедали", "Ени Сураханы", "Ахмедлы", "Мярдякан" и "Бина".

Главная цель турнира – развитие и пропаганда детского футбола, выявление новых талантов, пропаганда массовости спорта и здорового образа жизни. В турнире принимают участие около 350 футболистов 2010-2011-х годов рождения. Соревнование началось с группового этапа и продолжилось по олимпийской системе. Финал состоится 13 ноября.