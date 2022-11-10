Криштиану Роналду примет участие в пятом для себя чемпионате мира по футболу

Криштиану Роналду вошел в окончательный состав сборной Португалии на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Португальской федерации футбола, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего в состав вошли 26 человек: вратари - Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон", Англия), Руй Патрисиу ("Рома", Италия); защитники - Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити", Англия), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба - ПСЖ, Франция), Пепе ("Порту"), Антониу Силва ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд, Германия); полузащитники - Жоау Пальинья ("Фулхэм", Англия), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш (оба - "Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Жуау Мариу ("Бенфика"), Отавиу Монтейру ("Порту"), Витинья (ПСЖ), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания); нападающие - Андре Силва ("Лейпциг", Германия), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Жоау Фелиш ("Атлетико", Испания), Рафаэл Леау ("Милан", Италия), Рикарду Орта ("Брага").

Для Роналду предстоящий чемпионат мира станет пятым в карьере. В пяти чемпионатах мира принимали участие только мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус. Итальянец Джанлуиджи Буффон также был участником пяти чемпионатов мира, но сыграл в четырех из них.

Сборная Португалии выступит в группе H и проведет матчи против команд Ганы (24 ноября), Уругвая (26 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Лучшим результатом португальской сборной на чемпионатах мира является третье место на турнире 1966 года.