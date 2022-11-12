Неймар назвал преимущество ЧМ в Катаре в сравнении с предыдущими мундиалями

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в Катаре. Его слова передает 101 Great Goals, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Подготовка к этому чемпионату мира идет лучше, чем обычно, потому что она приходится на середину сезона, когда игроки в лучшей физической форме. Игроки могут устать к концу сезона, поэтому я думаю, что уровень этого чемпионата мира будет очень высоким», - сказал Неймар.

Ранее сборная Бразилии огласила состав на чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».