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Неймар получил травму лодыжки в первом матче на чемпионате мира по футболу

Спорт Материалы 25 ноября 2022 05:14 (UTC +04:00)

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Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сербии. Об этом сообщил врач бразильской сборной Родриго Лесмар, комментарий которого приводит бразильский портал Globo Esporte, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Неймар был заменен на 79-й минуте матча.

"У Неймара растяжение правой лодыжки. У него появился отек, мы сразу начали лечение на скамейке запасных. Теперь надо подождать 24-48 часов, чтобы получить более четкое представление", - сказал Лесмар.

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