Неймар получил травму лодыжки в первом матче на чемпионате мира по футболу

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму лодыжки в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сербии. Об этом сообщил врач бразильской сборной Родриго Лесмар, комментарий которого приводит бразильский портал Globo Esporte, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась победой бразильцев со счетом 2:0. Неймар был заменен на 79-й минуте матча.

"У Неймара растяжение правой лодыжки. У него появился отек, мы сразу начали лечение на скамейке запасных. Теперь надо подождать 24-48 часов, чтобы получить более четкое представление", - сказал Лесмар.