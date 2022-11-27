Сегодня для нас начинается новый Чемпионат Мира - Месси

Победа над сборной Мексики на ЧМ‑2022 положительно скажется на команде Аргентины в моральном плане, заявил в эфире "Матч ТВ" нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча группы C прошла в субботу на стадионе «Лусаил Айконик» и завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. Месси забил первый гол в матче и отдал голевую передачу Энцо Фернандесу.

"Мы понимали, что матч получится тяжелым. Мексиканцы прекрасно играют, у них отличный тренер. А для нас сегодня начинается новый чемпионат мира. Когда нужно было во что бы то ни стало побеждать, во втором тайме нам удалось успокоиться, показать свой футбол, сыграть так как мы умеем и должны. Важнейшая победа.

У нас много дебютантов, также непривычное время начала матчей. Это не отговорки, мы адаптируемся, и эта победа поможет нам морально", — сказал Месси.

В заключительном туре аргентинцы встретятся со сборной Польши, мексиканцы сыграют с командой Саудовской Аравии. Обе встречи пройдут 30 ноября.