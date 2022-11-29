Сборная Португалии по футболу победила уругвайцев и обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2022 (ВИДЕО)

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Уругвая и гарантировала себе место в 1/8 финала чемпионата мира‑2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча второго тура группы H, проходившая на стадионе «Лусаил», завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Бруну Фернандеш, который отличился на 54‑й минуте и реализовал пенальти на 90+3‑й. Первый гол сначала был записан на Криштиану Роналду, но впоследствии ФИФА изменила автора мяча, посчитав, что после передачи Фернандеша Роналду не коснулся мяча. 11‑метровый удар был назначен после применения системы VAR за игру рукой Хосе Хименеса в своей штрафной.

В первом матче группового этапа португальцы обыграли команду Ганы (3:2), уругвайцы сыграли вничью со сборной Южной Кореи 0:0.

Португальцы набрали шесть очков и досрочно заработали путевку в плей‑офф, на втором месте в таблице команда Ганы (3). У команд Южной Кореи и Уругвая по одному баллу. В третьем туре сборная Португалии сыграет со сборной Ганы, команда Уругвая — с командой Южной Кореи, матчи состоятся 2 декабря.