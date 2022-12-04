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Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре (ВИДЕО)

Спорт Материалы 4 декабря 2022 21:00 (UTC +04:00)
Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре (ВИДЕО)

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Сборная Франции со счетом 3:1 обыграла команду Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами у победителей отметились Оливье Жиру (44-я минута) и Килиан Мбаппе (74, 90+1). У сборной Польши отличился Роберт Левандовский (90+9, с пенальти).

В четвертьфинале французы сыграют с победителем матча между сборными Англии и Сенегала, который пройдет позднее в воскресенье (23:00).

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