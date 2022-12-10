Роналду поблагодарил болельщиков, поддерживающих национальную команду на ЧМ

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в своих соцсетях выступил со словами благодарности в адрес болельщиков, поддерживающих национальную команду на чемпионате мира в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"Есть чемпионат мира, который Португалия уже выиграла: чемпионат болельщиков! Поддержка и любовь, которую мы чувствовали от стольких португальцев (и не только!) здесь, в Катаре, находясь так далеко от нашей родины, просто невероятны. Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие времена, мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия!" — написал Роналду.

Напомним, что сборная Португалии на чемпионате мира в Катаре уже добралась до четвертьфинала. Подопечные Фернанду Сантуша на групповом этапе обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее 1:2. Роналду принял участие во всех трех играх, ни одного не проведя полностью.

В 1/8 финала португальцы разгромили Швейцарию 6:1 благодаря хет-трику Гонсалу Рамуша, который появился в старте вместо Роналду.

10 декабря чемпионы Европы 2016 года в четвертьфинале сразятся со сборной Марокко. Начало матча в 19.00.