Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом "Аль Наср" из Саудовской Аравии. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с футболистом, по информации источника, рассчитано на два года.

Ранее испанская газета Marca сообщала, что общая сумма трудового соглашения оценивается приблизительно в €100 млн. По информации издания, еще €100 млн Роналду получит по рекламным контрактам, что сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.