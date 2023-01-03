Роналду прибыл вместе с семьей в Саудовскую Аравию

Португальский нападающий Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию. Футболист прибыл в Эр-Рияд вместе со своей семьей, передает Trend со ссылкой на Матч.

«Аль‑Наср» 30 декабря объявил о заключении двухлетнего контракта с Роналду.

Официальная презентация 37‑летнего форварда запланирована на третье января.

Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре после скандального интервью, в котором сказал, что не испытывает уважения к главному тренеру команды Эрику тен Хагу, а также раскритиковал команду.