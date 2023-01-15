«Челси» подтвердил, что близок к трансферу полузащитника «Шахтера» Мудрика

Лондонский футбольный «Челси» на своем официальном сайте подтвердил, что близок к подписанию контакта с украинским полузащитником «Шахтера» Михаилом Мудриком, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Челси» обсуждает с «Шахтером» условия трансфера Михаила Мудрика. После этого с футболистом будут согласованы условия личного контракта», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» и «Челси» договорились о переходе 22-летнего футболиста за €100 млн, из которых €70 млн будут фиксированной суммой, а €30 млн будут выплачены в качестве бонусов.