«Барселона» и «Реал» совместно зарегистрировали торговый бренд

Мадридский «Реал» и «Барселона» совместно зарегистрировали торговую марку «Эль-Класико». Об этом сообщает Football Espana, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Противостояние двух испанских топ-клубов известно во всем мире как «Эль-Класико». Эти матчи считаются одними из самых принципиальных и известных клубных футбольных противостояний в мире.

«Реал» и «Барселона» в рамках чемпионата Испании провели 185 очных матчей, в которых 77 раз побеждали «сливочные», 73 — сине-гранатовые, еще 35 матчей завершились вничью.

Оба клуба являются партнерами по продвижению европейской Суперлиги, проект которого блокируется со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальными федерациями.