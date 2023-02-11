Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года

Спорт Материалы 11 февраля 2023 06:01 (UTC +04:00)
ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года

Читайте Trend в

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена трех претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года. Об этом сообщается в Twitter организации, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В шорт-лист вошли форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, его одноклубник француз Килиан Мбаппе, а также нападающий реала и сборной Франции Карим Бензема. Обладатель награды будет объявлен 27 февраля на церемонии в Париже.

Месси в 2022 году впервые в карьере стал вместе со сборной Аргентины чемпионом мира. Мбаппе с французской командой дошел до финала мундиаля и стал его лучшим бомбардиром. Бензема пропустил первенство планеты из-за травмы.

6 февраля Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков Южной Америки 2022 года. Лауреатом награды стал Месси.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости