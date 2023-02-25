"Реал" в большинстве сыграл вничью с "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Реала" в субботу сыграли вничью с "Атлетико" со счетом 1:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Реала" гол забил Альфаро Родригес (85-я минута). У "Атлетико" отличился Хосе Мария Хименес (78). На 64-й минуте встречи с поля за грубый фол был удален полузащитник "Атлетико" Анхель Корреа.

Аргентинец Диего Симеоне провел 612-й матч в качестве главного тренера "Атлетико". По этому показателю он делит первое место с Луисом Арагонесом.

"Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка после 23 матчей, и отстает от лидирующей "Барселоны" на 7 очков. "Атлетико" идет четвертым, имея в активе 42 очка в 23 играх.