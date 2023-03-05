Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 2023 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял еще один гонщик "Ред Булл" мексиканец Серхио Перес, тройку лидеров замкнул испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Вице-чемпион "Формулы-1" сезона-2022 монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари", досрочно завершил гонку на 41-м круге из-за технических проблем с болидом. Француз Эстебан Окон ("Альфа Таури") получил три штрафа в общей сложности на 20 секунд за неправильную остановку на стартовой решетке, неправильное отбытие штрафа и превышение скорости при нахождении в зоне пит-лейна. На 43-м круге пилот завершил свое выступление.

Также из-за технических проблем с машиной на 15-м круге досрочно завершил гонку австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри, для которого этап в Бахрейне стал первым в "Формуле-1". Свою дебютную гонку в "Формуле-1" провел и американский гонщик Логан Сарджент ("Уильямс"), показавший 12-й результат. Ник де Врис ("Альфа Таури") финишировал 14-м, для нидерландца это вторая гонка в "Формуле-1". 11 сентябре 2022 года он заменил представителя Таиланда Александра Албона, которого госпитализировали из-за аппендицита во время этапа Гран-при в Италии.

Алонсо прервал серию из 24 гонок без подиумов. Предыдущий раз испанец финишировал в тройке лучших 21 ноября 2021 года на Гран-при Катара, тогда он стал третьим. Для двукратного чемпиона мира данный подиум стал 99-й в карьере, по этому показателю пилот занимает шестое место в истории "Формулы-1". На пятой позиции располагается победитель "Формулы-1" 2007 года финн Кими Райкконен (103), лидером является семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (191).

Ферсаппен является победителем последних двух сезонов "Формулы-1". В последние шести лет пилоты, которые становились победителями первого этапа, завершали сезон на второй позиции в общем зачете. Последним, кто смог одержать победу как в первой гонке, так и по итогам сезона, был немец Нико Росберг (2016).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Саудовской Аравии с 17 по 19 марта.