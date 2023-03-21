Месси лидирует в рейтинге Goal.com за «Золотой мяч»

Портал Goal.com опубликовал обновленную версию собственного рейтинга претендентов на «Золотой мяч» за 2023-й год, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место в списке занимает аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. На второй строчке расположился норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, на третьей позиции значится одноклубник Месси, француз Килиан Мбаппе, который в предыдущей версии рейтинга находится на второй строчке.

В топ-10 также входят Виктор Оcимхен («Наполи»/Нигерия), Виниcиуc Жуниор («Реал»/Бразилия), Хвича Кварацхелия («Наполи»/Грузия), Маркуc Рэшфорд («Манчеcтер Юнайтед»/Англия), Роберт Левандовcкий («Барcелона»/Польша), Каземиро («Манчеcтер Юнайтед»/Бразилия), Букайо Cака («Арcенал»/Англия).