Возвращение Месси в «Барселону» реально, но маловероятно - Marca

Шансы на возвращение аргентинского нападающего французского «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону» существуют, но они пока малы, сообщает Marca, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание провело анализ слов вице-президента каталонцев Рафы Юсте о контактах, связанных с возвращением аргентинца. Отмечается, что у Месси сейчас нет контактов с президентом клуба Жоаном Лапортой, в последний раз они общались на премии The Best. При этом, тогда именно глава каталонцев искал разговора с футболистом.

Сейчас Месси состоит в активной переписке с главным тренером «Барселоны» Хави. Стоит отметить, что клуб пока не сделал ни одного официального предложения по поводу перехода.