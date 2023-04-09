«Реал» уступил «Вильярреалу» после разгрома «Барселоны»

В ночь с субботы на воскресенье «Реал» принимал на своем поле «Вильярреал» в рамках 28 тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет в матче был открыт уже на 16-й минуте. Защитник гостей Пау Торрес срезал мяч в свои ворота. Еще до перерыва игроки «Вильярреала» смогли счет сравнять. Саму Чуквезе обыграл Начо и поразил ворота Тибо Куртуа.

После перерыва хозяева снова смогли выйти вперед благодаря голу Винисиуса.

Все шло к тому, что «сливочные» смогут одержать победу в матче, однако, на 70-й минуте Хосе Луис Моралес в касание отправил мяч в сетку ворот соперника. Судья отменил его гол из-за положения «вне игры», но после просмотра VAR поменял свое решение.

За 10 минут до окончания встречи Чуквезе оформил дубль и принес своей команде победу.